В Серпухове утвердили охранные требования к дому XIX века

Предмет охраны жилого дома середины XIX века на улице Володарского утвердили в Серпухове. Документ закрепляет исторические и архитектурные элементы здания, подлежащие обязательному сохранению при реставрации, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой, середина XIX века». Здание расположено в Серпухове на улице Володарского, 17/10.

В перечень включены характеристики, формирующие исторический облик дома: его градостроительная роль на перекрестке улиц Володарского (бывшей Боровской) и Ситценабивной (бывшей Калужской), объемно-пространственная композиция двухэтажного здания со скругленным углом, конфигурация крыши и оформление фасадов. Охране подлежат исторические оконные и дверные заполнения, планировочная структура интерьеров, капитальные стены, перекрытия, лестница и элементы декоративного убранства.

Архитектурный облик дома создают пилястры с белокаменными базами и капителями, профилированные карнизы и аттики, сандрики с декоративными розетками и филенками, белокаменные подоконники. Внутри частично сохранились подлинная планировка, сводчатые перекрытия типа Монье, тянутые штукатурные карнизы и исторические детали лестницы.

Утверждение предмета охраны закрепляет подлинные элементы памятника и обеспечивает правовые гарантии их сохранения при проведении реставрационных и иных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.