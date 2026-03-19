В Серпухове студия «ЧересЧУР» представит премьеру к Дню театра

Премьера спектакля «Василиса против тьмы» состоится 27 марта в Серпухове к Всемирному дню театра. Постановку подготовила театральная студия «ЧересЧУР» под руководством режиссера Елизаветы Костиди, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студия «ЧересЧУР» представит «страшно интересную сказку», в которой подростки через театральный эксперимент говорят о преодолении страха. В постановке сочетаются драматическое действие, театр теней и кукольные элементы. Зрители увидят оживающие тени Трех всадников и новый образ Бабы-Яги — пугающий и завораживающий одновременно.

Главную тайну Василисы — волшебную куклу — юные актеры не просто сыграют, а оживят на сцене. Музыкальное оформление с фолк-мотивами усиливает атмосферу лесной сказки и создает эффект полного погружения.

Студия работает с 2012 года на базе Гортеатра. За это время коллектив стал лауреатом международных конкурсов, в том числе занял второе место на фестивале «Давыдовский». Новая премьера продолжает творческие поиски труппы и подчеркивает, что театр для участников — способ говорить о важном и учиться не бояться, когда вокруг сгущаются тени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.