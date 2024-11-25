В Серпухове состоится добрая акция «Сундук Добра»

30 ноября с 10:00 до 13:00 в Музейно-Выставочном центре по адресу: ул. Горького, д. 5-б состоится благотворительная вещевая акция, передает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Всё — даром: одежда и обувь для детей и взрослых, игрушки, книги и т. д. Вещи б/у, но в рабочем состоянии.

Вещи в дар можно приносить в четверг, 28 ноября в Музейно-Выставочный центр с 9.00 до 20.00 и в пятницу, 29 ноября — с 9.00 до 14.00.

Главное условие: вещи, передаваемые в дар нуждающимся, должны быть постираны и в хорошем, рабочем состоянии.

Особенная потребность сейчас, в преддверии зимы, — в теплой одежде (летняя может и подождать своей очереди, до весеннего Сундука). Детскую одежду просят и в детские дома на освобожденных в ходе СВО территориях, и в Белгородской и Курской областях.

Продолжают быть востребованными мужские вещи и обувь. Много собирается раненым в госпитали Ростовского направления и по конкретным запросам.

Также есть нужда в пряже для носков или уже готовых шерстяных носков для бойцов — участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.