В Серпухове провели творческую встречу с членом Союза писателей России

Жашарбек Атаев, поэт, музыкант и член Союза писателей России, представил свои стихи и авторские песни на творческом вечере в Центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова в Серпухове, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Гости мероприятия были погружены в атмосферу искусства и тепла.

Жашарбек Атаев является полковником в отставке и приехал в Серпухов из Кабардино-Балкарии по приглашению руководителя литературного объединения Александра Ларина.

Встреча с поэтом и музыкантом не только погрузила аудиторию в мир его творчества, но и подарила каждому присутствующему незабываемые впечатления. Радость общения с таким талантливым и интересным человеком осталась в сердцах всех присутствующих и напомнила о важности культурного обмена и творческой встречи.

В завершение вечера Жашарбек Атаев подарил библиотеке сборник своих стихотворений «Истоки вдохновения».

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