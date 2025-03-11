В Серпухове прошел конкурс чтецов «Живая классика»

«Живая классика» — так называется всероссийский конкурс чтецов, который состоялся в центре внешкольной работы Серпухова. В муниципальном этапе приняли участие более 40 ребят с пятого класса по одиннадцатый классы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Они читали со сцены фрагменты своих любимых прозаических произведений, написанных отечественными и зарубежными авторами XVIII–XXI веков. По условиям конкурса они не должны входить в школьную программу. В остальном же ограничений нет.

Конкурс проводится 14 лет. Новшеством этого года стало то, что ребята выступают в одной группе, без возрастного разделения. Целью конкурса является повышение интереса к чтению у школьников, расширение читательского кругозора детей и подростков, поиск и поддержка талантливых детей, создание социального лифта для читающих детей.

Три победителя муниципального этапа примут участие в Региональном этапе конкурса.

«Живая классика» — самый масштабный в России и за рубежом литературный конкурс на русском языке, организованный Фондом конкурса юных чтецов «Живая классика» под патронажем Министерства просвещения РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.