В Серпухове пройдет международный конкурс-мастерская «Палитра старых мастеров»

С 29 по 31 мая в Серпуховском историко-художественном музее состоится международный конкурс-мастерская инструменталистов, вокалистов, чтецов и художников «Палитра старых мастеров». Цель конкурса стимулировать творческий рост одаренных детей всех социальных категорий России и других стран, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Участников будут оценивать в номинациях: «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, ударные инструменты, цифровые электронные пианино с аутентичным воспроизведением клавесина, органа и др.); «Ансамбль» (дуэты, трио, ансамбли разных составов, камерные хоры, возможно участие педагога, концертмейстера); «Вокальное исполнительство» (академический вокал); «Художественное слово и театральное искусство»; «Изобразительное искусство».

По возрасту участников разделят на четыре группы, в трех их которых будут по две подгруппы:

Младшая группа

I Младшая группа — участники в возрасте до 9 лет;

II Младшая группа — участники в возрасте 10-12 лет;

Средняя группа

I Средняя группа — участники в возрасте 13-15 лет;

II Средняя группа — участники в возрасте 16-18 лет;

Молодежная группа

I Молодежная группа — участники в возрасте 19-22 лет;

II Молодежная группа — участники в возрасте 23-29 лет;

Группа «Маэстро»

участники в возрасте от 30 лет и старше.

Выступления будет оценивать авторитетное жюри, в составе которого признанные мастера вокального и инструментального искусства, театральные деятели, педагоги, художники. Среди них педагог, пианист, концертмейстер, аранжировщик, композитор, член «Российского музыкального союза», заслуженный артист РФ Александр Бисеров; преподаватель ГАПОУ МО «Московского областного музыкального колледжа им. С. С. Прокофьева», магистр искусств, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, эксперт по аттестации педагогических работников Московской области Иван Бурцев; академик Международной Академии наук педагогического образовании, профессор факультета фортепиано Тяньцзиньской консерватории, приглашенный профессор Томского государственного университета, член Союза музыкантов Китая Шень Най Фань; заслуженная артистка РФ, солистка Московского государственного академического музыкального театра им. Наталии Сац, доцент кафедры Эстрадно-джазового искусства Московского педагогического государственного университета и доцент кафедры «Эстрада и Мюзикл», доцент кафедры академического пения Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова Мария Смирнова и другие.

Прием заявок на очное участие принимается до 15 мая 2025 года, на заочное — до 12 мая 2025 года включительно.

Положения конкурса, форма заявки и согласие на обработку персональных данных — на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Конкурс-мастерская организован ГАУК МО «Серпуховский историко-художественный музей» и автономной некоммерческой организацией «Культурный центр «Золотая птица» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Серпухов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.