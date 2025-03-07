В Серпухове проходит выставка «Мир рукоделия»

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В Серпухове в МВЦ проходит традиционная выставка подарков ручной работы. Пока на первом этаже учреждения кипит жизнь, на втором этаже посетители неспешно наслаждаются каждой деталью вышивок, картин, игрушек, одежды и других не менее интересных изделий. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выставку-конкурс «Мир рукоделия» 87 творцов представили сотни ярких работ в номинациях: «Вышивка», «Куклы, игрушки», «Вязание, валяние», «Украшения, аксессуары», «Калейдоскоп». Лучшая получит «Приз зрительских симпатий». Выбрать ее можно на голосовании на экспозиции.

Среди участников есть сотрудники МАУ «Серпуховское информационное агентство» Ирина Ланских (декупаж) и Карина Становова (вышивка и броши).

Торжественное подведение итогов конкурса «Мир рукоделия» с награждением победителей состоится 15 марта в 13:00 в Музейно-выставочном центре. Мастера, трижды занявшие призовые места, заносятся в «Книгу почета» МВЦ.

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