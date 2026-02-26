В Серпухове Подмосковья утвердили охрану дома XIX века

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило предмет охраны жилого дома XIX века на улице Карла Маркса в Серпухове. Документ определяет элементы, подлежащие обязательному сохранению при проведении работ, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой, пер. пол. XIX в.», расположенном по адресу: г. Серпухов, ул. Карла Маркса, д. 76/8. Распоряжением управления закреплен перечень характеристик, которые необходимо сохранять при любых работах на объекте.

В предмет охраны включены историческое местоположение здания, его объемно-пространственная композиция, архитектурно-художественное оформление фасадов, планировочная структура и конструктивные элементы, относящиеся к историческому периоду.

Утверждение документа создает правовые основания для проведения работ по сохранению и возможному приспособлению здания к современному использованию без утраты историко-культурной ценности. Этот этап является обязательным в системе государственной охраны и определяет допустимые параметры изменений.

Дом относится к жилой застройке второй половины XIX века, сформировавшей исторический облик центральной части Серпухова в период развития города как торгово-промышленного центра Московской губернии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.