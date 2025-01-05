В Серпухове открылась выставка «Вечный капитал Анны Мараевой»

В Серпуховском историко-художественном музее открылась выставка к 180-летию со дня рождения А. В. Мараевой «Вечный капитал Анны Мараевой», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Это дань памяти и уважения женщине, оставившей неоценимый вклад в развитие Серпухова. Проект посвящен ее собирательской деятельности и направлен на знакомство с ее коллекциями как с основой богатых фондов Серпуховского музея.

Пространство выставки разделено на 5 тематических разделов, всего около 200 экспонатов, среди которых: фотографии и документы, иконы и предметы религиозного назначения, живопись, графика, скульптура, мебель, фарфор, одежда, книги и многое другое. Почти все они не представлены в постоянной экспозиции музея и редко экспонируются.

Посещение выставки станет уникальной возможностью знакомства с личностью, жизнью и судьбой А. В. Мараевой, а также позволит создать представление о культурной среде русского общества конца XIX — начала в.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.