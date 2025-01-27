В Серпухове открылась выставка, посвященная купчихе Мараевой

Анна Васильевна Мараева — серпуховская купчиха первой гильдии, фабрикантша, видная деятельница старообрядчества, собирательница старинных книг, рукописей и икон, меценат. Её коллекции легли в основу Серпуховского историко-художественного музея.

Семья Мараевых всегда была тесно связана с общественной жизнью Серпухова: представители этой фамилии принимали активное участие в делах благотворительных учреждений, жертвовали значительные суммы на благоустройство города.

На юбилей Анны Васильевны в её старинный дом, в котором теперь располагается музей, приехали ее потомки. Часть экспонатов новой выставки передала в коллекцию музея Ольга Николаевна Авакова — праправнучка Анны Васильевны Мараевой.

Посетители выставки «Вечный капитал Анны Мараевой» смогут увидеть 5 тематических разделов: «Во главе семейного дела», «Дом и семья», «Памятники древнерусского искусства», «Собрание народного искусства» и «Из коллекции А. В. Мараевой, ранее принадлежали Ю. В. Мерлину». Среди экспонатов — фотографии, документы, иконы, предметы религиозного назначения, живопись, графика, скульптура.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.