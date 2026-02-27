сегодня в 16:37

В Серпухове 7 марта пройдет программа о Елене Поленовой

Программа «Женский почерк в русском искусстве. Елена Поленова» состоится 7 марта в Серпуховском историко-художественном музее. Гостям расскажут о творчестве художницы и покажут предметы, созданные по ее эскизам, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие посвятят творчеству Елены Поленовой — представительницы женского русского модерна, мастера графики и живописи. Ее наследие высоко ценили современники. Поленова стала первой женщиной, чью работу приобрел для своей коллекции Павел Третьяков. Илья Репин ставил ее мастерство этюда выше достижений Ивана Шишкина, а Александр Бенуа относил художницу к числу «самых почтенных художественных личностей» эпохи. Ее имя стало символом новаторства в отечественной культуре.

В рамках программы посетители узнают о биографии художницы на тематической лекции и увидят предметы мебели, созданные по ее эскизам. Завершится встреча мастер-классом по ботанической акварели. Программу проведет психолог, арт-терапевт и художник Марина Шишорина.

Начало в 15:30. Возрастное ограничение — 18+. Подробная информация и билеты размещены на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.