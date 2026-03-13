В Серпухове 20 марта пройдет лекция о художнике Шишкине

Лекция о жизни и творчестве Ивана Шишкина пройдет 20 марта в Серпуховском историко-художественном музее в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостям расскажут о творческом пути мастера — от учебы в Москве и Петербурге до признания в Европе. Слушатели узнают о работе художника над знаменитым полотном «Утро в сосновом лесу», а также о картинах из собрания музея: «Сестрорецкий бор», «Еловый лес зимой» и «Осень. Последний лист».

Лектор уделит внимание не только художественному наследию, но и личной судьбе Ивана Шишкина. Посетителям раскроют подробности его жизни, расскажут о преданности искусству и причинах, по которым художника считают непревзойденным мастером пейзажа.

Начало мероприятия в 17:30. Возрастное ограничение — 12+. Подробности опубликованы на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.