В Серпухове 14 июня пройдет лекция об этикете пространства

Лекция-интерактив «Дом, усадьба, город: этикет пространства» состоится 14 июня в Серпуховском историко-художественном музее в рамках выставки «Импрессионизм с русской душой». Эксперт по этикету Оксана Яковлева расскажет о влиянии среды на манеры и привычки человека. Начало в 15.00, 16+, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Серпуховском историко-художественном музее 14 июня пройдет лекция-интерактив «Дом, усадьба, город: этикет пространства». Встреча организована в рамках выставки «Импрессионизм с русской душой» и посвящена исследованию того, как окружающая среда формирует поведение и образ жизни человека.

Участники рассмотрят представленные на выставке живописные произведения и попробуют увидеть за художественными образами повседневность прошлых эпох. Речь пойдет о правилах этикета, действовавших в разных социальных пространствах.

Эксперт по этикету Оксана Яковлева расскажет о сельской жизни, основанной на традициях и нормах, и объяснит, почему усадебная среда формировала культуру сдержанности и внимания к деталям. Также гости узнают, как город задавал собственный ритм общения и требовал соблюдения негласных правил поведения.

Посетители обсудят различные модели поведения и проведут параллели между нормами прошлого и современностью. Подробности размещены на сайте музея.

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