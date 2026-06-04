В Серпухове 14 июня пройдет игровая экскурсия для детей

Игровая экскурсия «В поисках вдохновения, или Дело о пропавшем внуке» пройдет 14 июня в Серпуховском историко-художественном музее в Подмосковье. Программа в формате расследования рассчитана на детей старше 8 лет и начнется в 14:00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экскурсия состоится в особняке Анны Мараевой. Участникам предстоит провести настоящее расследование: исследовать залы музея, искать секретные конверты с заданиями и разгадывать тайны картин известных художников.

Дети узнают, чем «пахнет» «Еловый лес зимой» Ивана Шишкина, почему герой картины «Витязь на распутье» оказался перед сложным выбором, познакомятся с миром народных сказок и старинных ремесел. Ребятам расскажут об истории Абрамцевских мастерских и научат различать виды резьбы.

Кульминацией станет разгадка главного слова, которое объединяет природу, дом, традиции и душу народа. Программа адаптируется под возраст участников: меняются сложность заданий и глубина знакомства с экспозицией. Подробности и запись доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.