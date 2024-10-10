В Серпухове 11 октября покажут фильм в рамках фестиваля правильного кино

11 октября в зале особняка Мараевых Серпуховского историко-художественного музея пройдет показ фильма «Анкета Российской империи» режиссера Андрея Розова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Показ состоится в рамках III этапа Международного фестиваля правильного кино, который проходит в регионах России с сентября по декабрь. Цель фестиваля — знакомство зрителей с историей России посредством документального кино, а также с ролью этого жанра киноискусства в просветительской и культурной жизни нашего общества.

В фестивале участвуют фильмы, созданные на основе идей гуманизма, милосердия, справедливости, повествующие о традиционных ценностях и помогающие сохранить преемственность поколений.

Фильм Андрея Розова «Анкета Российской империи» рассказывает о первой всеобщей переписи населения России, которая была проведена 125 лет назад, 28 января (9 февраля по новому стилю) 1897 года. Тогда была сделана попытка поименно учесть всех имперских подданных, от западных до восточных границ. Так появился первый социологический портрет Российской империи. Почти моментальный снимок страны накануне огромных социальных перемен и потрясений.

Зрители увидят уникальные материалы первой всеобщей переписи. О событиях и особенностях того времени в фильме рассказывают член-корреспондент РАН Ирина Елисеева, правнук П. П. Семенова-Тян-Шанского Александр Семенов-Тян-Шанский, председатель правления московского городского отделения Российской ассоциации статистиков Елена Заварина, хранитель Музея истории государственной статистики России Андрей Астафьев, кандидат экономических наук, соавтор книги по истории переписи населения в России Антон Дмитриев, главный хранитель музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Ксения Чайковская и другие эксперты.

Начало в 18:30, вход свободный. Необходимо заранее взять входной билет на сайте музея.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.