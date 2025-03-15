В Серпухова открылась выставка-конкурс «Живая связь времен»

На выставке представлены 95 лучших работ, созданных 125 талантливыми учащимися в возрасте от 7 до 18 лет. Все школы округа, а также учреждения дополнительного образования ежегодно участвуют в этом конкурсе.

Выставка включает творческие работы по различным техникам: керамика, батик, витраж, бисероплетение, ручное ткачество, кружевоплетение, изготовление кукол и игрушек, художественная обработка дерева и многое другое.

Работы представлены в номинациях «День Победы», «Ему вся слава грозной битвы», «Бармалей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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