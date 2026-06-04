В Сергиевом Посаде завершился фестиваль театров малых городов

Церемония закрытия XXIII фестиваля театров малых городов России прошла 3 июня в Сергиевом Посаде под открытым небом. За неделю зрители увидели 15 постановок, а лучшие спектакли получили награды и приглашение в Москву, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал фестиваля прошел в необычном формате — под открытым небом. В программу закрытия вошли подведение итогов, награждение победителей и праздничный фуршет. В течение недели Сергиев Посад принимал театральные коллективы со всей страны, а жители и гости города посмотрели 15 спектаклей.

Первым на церемонии выступил депутат Госдумы Сергей Пахомов.

«Сергиев Посад — не малый город, учитывая масштаб, который он дал России начиная с Ивана Грозного и спасения Петра Великого. Это важнейший город на исторической карте православной России. Наш оргкомитет многое сделал, чтобы участники фестиваля чувствовали себя комфортно. Все жители обсуждали спектакли, это было яркое событие», — сказал Сергей Пахомов.

Глава округа Оксана Ероханова поблагодарила организаторов и участников за выбор площадки и отметила, что фестиваль подарил жителям радость. Организаторы подчеркнули высокий уровень приема и атмосферу города, особенно в дни празднования Троицы.

Все коллективы получили дипломы участников и специальные призы. Отдельно отметили лучшие мужскую и женскую роли. Победителями стали спектакли «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» театра из Набережных Челнов и «Коби Брайант» Чайковского театра драмы и комедии. Эти постановки покажут в Москве на сцене Театра наций.

Завершилась церемония гимном фестиваля, который создали артисты Сергиево-Посадского муниципального оркестра.

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