В Сергиевом Посаде завершилась фотовыставка «Я весь — Россия. Разговор с поэтом»

В Сергиевом Посаде прошло торжественное закрытие фотовыставки «Я весь — Россия. Разговор с поэтом», посвященной 110-летию поэта В. Ф. Бокова. В мероприятии приняла участие заместитель главы округа, начальник управления образования администрации Ольга Дударева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Выставка, организованная сотрудниками музея поэта В. Ф. Бокова и фондом творческого наследия имени В. Бокова, дала возможность жителям и гостям города познакомиться с его биографией и творчеством», — рассказала Дударева.

В рамках закрытия выставки прозвучали стихи поэта в исполнении заслуженной артистки России Галины Власенок, участников литературного объединения «Свиток», лауреатов поэтического конкурса «Боковские чтения», а также песни на стихи поэта в исполнении лауреата российских и международных конкурсов Олеси Онохиной.

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