В Сергиевом Посаде восстановили биографию градоначальника Михаила Сычева

Сотрудник фонда развития г. Сергиев Посад Михаил Конкин восстановил биографию Михаила Сычева, руководившего Сергиевским посадом в начале XX века. Исследование архивов и старой прессы, начатое в 2025 году, помогло также найти утраченный портрет градоначальника, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Конкин, сотрудник фонда развития г. Сергиев Посад, составил жизнеописание Михаила Алексеевича Сычева по архивным документам и старой периодике. Сведения об одном из последних дореволюционных градоначальников практически исчезли из местной исторической памяти.

Работа началась в 2025 году после знакомства Конкина с потомками Сычева. Праправнучка градоначальника Елена Львовна Галецкая, до замужества носившая фамилию Сычева, рассказала о газетной вырезке с фотографией предка. Ее передавали из поколения в поколение, но около 60 лет назад утратили. Долгое время это был едва ли не единственный портрет Сычева.

«Найти эту заметку в подшивках старинных изданий не так сложно, если знать название, номер или хотя бы примерную дату выхода газеты. В данном случае никаких ориентиров не было», — пояснил Михаил Конкин.

Исследователь установил точные годы жизни Сычева и период его работы городским головой, сузив диапазон поиска. Затем он определил, какие события биографии могли заинтересовать журналистов того времени.

«Административно Сергиевский посад относился к Московской губернии, поэтому наиболее вероятным новостным источником могла быть газета «Московский листок». Тем более она выходила с иллюстрированными приложениями», — рассказал Михаил Конкин.

Портрет нашелся в приложении № 46 за 1909 год. Полная версия исследования опубликована на сайте фонда: https://www.frsp.ru/2026/10/02/v-fonde-razvitiya-g-sergiev-posad-rekonstruirovali-biografiyu-odnogo-iz-poslednih-dorevolyuczionnyh-gradonachalnikov/.

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