В Сергиевом Посаде стартовал этонофестиваль

В Сергиевом Посаде в этнопарке «Кочевник» стартовал двухдневный фестиваль «Сделано в Хотьково». Тема IX фестиваля: программа повышения мастерства резчиков по дереву, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре внимания промыслы Сергиево-Посадского округа: резные художественные изделия Хотьковской фабрики, работы мастеров абрамцево-кудринской резьбы, Сергиево-Посадская матрешка, Богородская игрушка.

Промысли, существовавшие еще 300 лет назад продолжают свою деятельность и сейчас.

Программа фестиваля обширная и подходит как для детей, так и для взрослых.

Гостем фестиваля стал депутат Государственной думы Сергей Пахомов. Он оценил качество изделий, представленных на фестивале, посмотрел убранство выставочных юрт и даже стал участником представления театра пальчиковых кукол, вырезанных из дерева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.