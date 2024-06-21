В Сергиевом Посаде состоится праздничная программа «Троицкий венок»

23 июня, в Сергиевом Посаде пройдут праздничные мероприятия в рамках программы «Троицкий венок». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, на пешеходной зоне «Дорога к храму» запланирована программа «С нами — Троица вечной Руси». Ее гостей ждет концерт Сергиево-Посадского муниципального оркестра и выступление творческих коллективов Сергиево-Посадского городского округа. Для посетителей будет работать выставка-ярмарка, а вечером посетителей ждет концерт студии авторской песни «Журавлиная Родина».

На территории пешеходной зоны на улице Карла Маркса жителей и гостей Сергиева Посада будут угощать чаем и Троицкими блинами. С концертной программой выступит этно-кавер группа «Лирники» Людмилы и Андрея Бойчук и Валерия Гусева и местные творческие коллективы.

На смотровой площадке на улице Сергиевской покажут театральный пролог «Земля Сергия» и концерт с участием творческих коллективов Сергиево-Посадского округа. Художники Сергиева Посада выставят для зрителей свои работы, желающие смогут получить художественный шарж.

На всех трех локациях будут организованы мастер-классы, тематические фотозоны, народные игры и забавы, праздничная торговля и многое другое.

Начало мероприятий в 12:30. Вход свободный. 0+

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