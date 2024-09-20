В Сергиевом Посаде работает выставка золотошвейного искусства мастерской Романовых

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике работает выставка произведений золотошвейного искусства, созданных под руководством Татьяны Николаевны Саламатовой (Романовой). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены золотошвейные работы мастериц мастерской Романовых: литургические комплекты, иконы и облачения, выполненные в разнообразных техниках шитья, а также несколько экспонатов из фондов музея. Среди них Воздух 1835 года, Покровец 1857 года и икона мученицы Александры 1868 года.

Мастерская Романовых существует уже более 30 лет, 15 из них она располагается в Сергиевом Посаде. В ней были воссозданы многие приемы и техники церковного шитья, применявшиеся в имперский период истории России. Особенностью мастерской является тщательный подбор материалов для вышивки. В работе используются ткани, произведенные в специальных мануфактурах с помощью техник и приемов ткачества XVIII–XIX вв. Работы мастерской отличаются особым научно-богословским подходом в разработке иконографического содержания. Сюжеты раскрывают назначение предмета и характер его применения в богослужении. В мастерской используются техники и приемы вышивки мастериц XIX века, которым Татьяна Николаевна Саламатова (Романова) научилась в Киево-Печерской лавре и на Святой Земле в русском Елеонском Вознесенском монастыре, где изучала секреты мастерства у пожилых монахинь. Изучение подлинных произведений искусства XVIII–XIX веков в музеях России и Европы позволило дать новую жизнь забытым техникам вышивки прошлых столетий.

Выставка продлится 20 ноября. Место проведения — Ризница Троицко-Сергиевой лавры.

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