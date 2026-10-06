В Сергиевом Посаде проведут неделю осенних активностей в «Скитских прудах»

Парк культуры и отдыха «Скитские пруды» с 5 по 11 октября принимает спортивные занятия, детские программы и спектакль-экскурсию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке «Скитские пруды» с 5 по 11 октября пройдет неделя осенних активностей. Возрастное ограничение — 0+.

В понедельник в 19:00 в центре «Под крышей» состоится «Танцевальный фейерверк». Во вторник в 09:00 пройдет гимнастика «Здоровая спина», а в 16:00 — игра в петанк на специальной площадке. В среду в 10:00 начнется йога-практика, в 12:00 — танцы для участников клуба «Активное долголетие», в 19:00 — звукотерапия с чайной церемонией.

В четверг в 14:00 детский лагерь проведет развлекательную программу «Афалина», а в 16:00 состоится игра в петанк. В пятницу в 09:00 пройдет занятие «Здоровая спина», в 19:00 — функциональная силовая тренировка. В субботу в 09:00 у главного входа начнутся еженедельные старты «5 верст».

В воскресенье в 12:00 в центре «Под крышей» пройдет йога, в 13:00 — детская программа «Счастливое детство». Завершит неделю иммерсивный спектакль-экскурсия «Пути Михаила Пришвина» театра Полины Прокофьевой «Вполголоса», который начнется в 16:00.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.