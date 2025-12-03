В Сергиевом Посаде пройдет международная конференция о развитии религиозных центров

11 и 12 декабря в Сергиевом Посаде состоится международная конференция о развитии религиозных центров в городском пространстве «Город и монастырь: поиск гармонии между светским и духовным в исторических городах». На мероприятии будут обсуждаться, в том числе, вопросы, связанные с совершенствованием условий для паломнического туризма, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Сергиев Посад естественным образом вырос вокруг обители Преподобного Сергия, и в истории были разные периоды взаимодействия города и монастыря, включая непростые советские годы. Одна из задач Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации — построить органичное взаимодействие в сотрудничестве и гармонии между Светским и Духовным.

На текущем этапе развития города нам, безусловно, важно учитывать мнение Церкви в нашей большой работе по развитию туристической привлекательности и в целом в продвижении города как Национального духовного центра. Это и про Лавру, и про наши культурные объекты, музеи, в том числе и те, которые мы планируем построить. Работа предстоит комплексная, в тесном взаимодействии светских властей, Церкви и Фонда развития города.

Наша конференция — возможность еще раз привлечь в город экспертов и применить их опыт в нашей практической работе», — отметил депутат Госдумы, ответственный секретарь Попечительского совета Фонда развития г. Сергиев Посад Сергей Пахомов.

Конференция будет проходить два дня — 11 декабря состоится открытие выставки «Храмы Земли Русской» и онлайн-выступления, а 12 декабря в очном формате планируется обсудить вопросы взаимодействия религиозных центров и субъектов городского развития, включая развитие туризма и паломничества, городской среды, современной православной архитектуры и духовной культуры. Участников конференции ждут дискуссии «Современная духовная культура в городах с религиозным центром», «Туристическая привлекательность религиозного центра: как развивать туризм, сохраняя духовность. Туризм и паломничество», «Современная архитектура православного духовного центра», «Монастырь и горожане. Связь религиозного центра с городским сообществом: сотрудничество и согласование интересов», а также проектный семинар с привлечением студентов НИУ ВШЭ, Финансового университета, РАНХиГС, Московской духовной академии, МАРХИ «Между традицией и современностью» и пленарное заседание «Город и монастырь: поиск гармонии между светским и духовным в исторических городах».

К участию в дискуссиях и обсуждениях приглашены директор фонда развития малых исторических городов, заведующий лабораторией устойчивого развития туристских территорий факультета гостеприимства и индустрии спорта Института управления РАНХиГС Юрий Щегольков; заместитель руководителя Центра городской антропологии КБ Стрелка, старший научный сотрудник ЛТФ ИОН РАНХиГС Дарья Радченко; заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника Наталья Григорьева; к. ф. н., исполнительный директор Союза Городов Золотого кольца Наталья Булах; д. п. н., профессор ИНИОН РАН, ведущий научный сотрудник Владимирского филиала РАНХиГС Роман Евстифеев; социолог, урбанистка, руководитель бюро территориальных исследований «Благоника», преподаватель МВШСЭН и МАРХИ Ксения Николаева и многие другие.

В ходе мероприятия предполагается обсудить опыт гармоничного соразвития исторических городов и духовно-религиозных центров, поделиться существующими проектами и планами.

Особенностью конференции станет ее практическая направленность — Сергиев Посад исторически развивается как национальный духовный центр и точка притяжения паломников. На примере планов по развитию города, превращения его исторического центра в исторический культурно-заповедный комплекс, большую зону отдыха для жителей, гостей, паломников и туристов с необходимой инфраструктурой, будут рассмотрены возможности превращения малых исторических городов с богатой культурной и религиозной составляющей в точки притяжения для туристов, в том числе, паломников.

Экспертный опыт, полученный в рамках конференции, будет применен в процессе реализации этих планов. В дальнейшем лучшие практики также можно будет использовать и в других исторических городах с религиозными центрами.

Зарегистрироваться на конференцию и посмотреть программу можно на сайте.

Организатором конференции является Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию г. Сергиев Посад при участии Фонда развития малых исторических городов и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.