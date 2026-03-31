В Сергиевом Посаде открыли выставку о трапезе монахов

Выставка «Монастырская трапеза XVI–XIX веков» открылась в Сергиево-Посадском музее-заповеднике в Подмосковье и продлится до 14 мая. В экспозиции представлено более 90 предметов, раскрывающих быт монастырской братии, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект стал частью масштабной экспозиционной программы «Любовью и единением спасемся». Посетителям показывают столовую посуду и утварь из дерева, меди, олова и серебра, которые использовались в обители и сохранялись до начала XX века. Также представлены археологические находки, обнаруженные экспедицией института археологии РАН в культурном слое XVI века на месте древней монастырской поварни, старинные литографии и документы.

Отдельное место занимает резная белокаменная икона XV века «Богоматерь Одигитрия Смоленская» с драгоценным убором XVIII–XIX веков. По мнению исследователей, этот памятник духовной культуры первоначально украшал стену первой каменной Трапезной монастыря, которая не сохранилась.

Выставка рассчитана на посетителей старше 0+.

