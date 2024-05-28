В Сергиевом Посаде 30 мая откроется выставка «Вера Мухина. Взгляд из Абрамцева»

В государственном историко-художественном и литературном музее-заповеднике «Абрамцево» в Сергиево-Посадском округе 30 мая начнется выставка «Вера Мухина. Взгляд из Абрамцева», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Вера Игнатьевна Мухина является выдающимся скульптором ХХ века. На даче-мастерской в Абрамцеве Вера Игнатьевна в кратчайшие сроки выполнила эскизы в гипсе самого знаменитого своего творения — «Рабочий и колхозница». В рамках экспозиции зрители познакомятся с личными вещами, фотографиями, инструментами, станками и фрагментами стен мастерской.

Выставка завершится 8 сентября 2024 года. Подробности можно узнать на сайте музея-заповедника.

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» завершился XXIV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна».

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