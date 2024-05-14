В Сергиевом Посаде 16 мая пройдет детский музыкальный спектакль «Кот в сапогах»

Во ДК им. Ю. А. Гагарина в Сергиево-Посадском городском округе 16 мая состоится музыкальный спектакль «Кот в сапогах», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Кот в сапогах» является одной из наиболее известных сказок французского писателя Шарля Перро, которую он написал в XVII веке. Эта сказка учит необходимости верить в собственные силы, а также настойчивости в достижении поставленных целей.

Начало программы — в 18:00. Подробности можно узнать на сайте ДК.

Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина является центром культурно-досуговой жизни Сергиево-Посадского округа. В нем работают академические и народные хоры, фольклорные коллективы, народный театр, хореографические коллективы, студия бальных танцев и другие организации.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.