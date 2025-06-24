В Сергиево-Посадском округе состоялось открытие выставки «Традиции милосердия»

В музее-заповеднике «Абрамцево» открылась уникальная выставка, посвященная истории военных госпиталей в усадьбе от Русско-японской до Великой Отечественной войн, передает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа.

В открытии выставки принял участие заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский.

Усадьба «Абрамцево» с XVIII века была центром творчества, а в годы Великой Отечественной войны превратилась в прифронтовой госпиталь, сохранивший свидетельства героизма и милосердия.

Этот выставочный проект — плод многолетней кропотливой работы исследователей, в том числе научного сотрудника Натальи Малашиной, чей труд оформился в книгу «Госпитали в Абрамцеве в годы Великой Отечественной войны1941–1945». Благодаря усилиям команды удалось восстановить имена медиков и солдат, чьи жизни спасала усадьба. Эти истории ожили на вернисаже благодаря воспоминаниям дочерей и потомков тех, кто ковал победу.

Особая атмосфера творческого и исторического пространства «Абрамцево», память о раненых и тех, кто их лечил, соединились в одном событии — возложении цветов к памятному знаку эвакуационного госпиталя № 2898. Эта выставка — не просто рассказ о прошлом, а приглашение помнить и вдохновляться традициями милосердия, которые продолжаются и сегодня.

Выставку можно увидеть до 1 сентября по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, село Абрамцево, улица Музейная, дом 1, с 11 до 18 часов.

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