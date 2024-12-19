В Сергиево-Посадском округе состоится ледовое шоу Татьяны Навки «Новогодний самовар»

29 декабря в 16:30 на льду парка «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы в танцах на льду, заслуженный мастер спорта Татьяна Навка и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев представят шоу «Новогодний самовар», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Каток в этот день будет закрыт для массового катания.

Площадку оборудуют трибунами на 350 мест и большим экраном с прямой трансляцией. Также посмотреть ледовое шоу можно будет онлайн в социальных сетях газеты «Вперёд» и на телеканале ТВР24.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Московской области.

Вход свободный.

Каток в парке «Скитские пруды» открылся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды». Для жителей и гостей округа будут доступны теплые раздевалки, камеры хранения и горячие напитки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.