В Сергиево-Посадском округе пройдут игры и викторины в парке

Развлекательную и спортивную программу проведут 12, 14 и 16 мая в Парке Победы Сергиево-Посадского округа. Для жителей подготовили физкультурные разминки, литературные викторины и детские игровые мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник, 12 мая, и в четверг, 14 мая, в парке состоятся два популярных мероприятия. В 14:30 и 15:30 все желающие смогут присоединиться к физкультурной разминке «Физкульт, ура!». Участникам предложат выполнить простые упражнения под руководством инструкторов на свежем воздухе.

В 15:00 в эти же дни пройдет литературная викторина «От А до Я». Гостям предложат ответить на вопросы о книгах, авторах и героях произведений.

В субботу, 16 мая, программу посвятят детям. В 11:00 и 11:30 начнется игровая программа «Пора играть!». Ребят ждут подвижные игры, конкурсы и эстафеты. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.