В Сергиево-Посадском округе подвели итоги фестиваля «Сердце России»

XXII открытый православный патриотический фестиваль-конкурс «Сердце России» собрал 250 участников в Доме культуры «Юность» в Березняках. Конкурсные прослушивания прошли 10 октября, а на следующий день на гала-концерте объявили победителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль «Сердце России» посвятили памяти преподобного Сергия Радонежского. В Березняки приехали участники из Сергиево-Посадского округа, 10 муниципалитетов Московской области, Москвы, Новосибирска и Владимирской области.

Детские коллективы, ансамбли и взрослые сольные исполнители представили творчество в вокале и поэзии. Все номера были посвящены православию и патриотизму. Выступления оценивало жюри.

«Одно дело просто мастерство вокала показать, а здесь люди приходят и на сцену выносят то, что у них на душе», — сказала организатор фестиваля, директор ДК «Юность» Татьяна Горячева.

Вокальная студия «Голосок» из поселка Красная Горбатка Владимирской области представила песню на стихи Сергея Есенина.

«Мы сюда привезли песню, музыка на которую написана на стихи Сергея Есенина другом нашего коллектива, и мы решили эту песню пустить в мир», — рассказала руководитель студии Оксана Вылежанина.

Прослушивания конкурсантов продолжались весь день в субботу, 10 октября. В воскресенье состоялся гала-концерт с объявлением победителей. Лауреатам вручили символ фестиваля — резную икону преподобного Сергия Радонежского.

Гран-при получила Оксана Иващук из поселка Боголюбово Владимирской области в номинации «Эстрадный вокал». Фестиваль прошел при поддержке администрации Сергиево-Посадского округа.

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