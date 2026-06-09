В Сергиево-Посадском округе отметят День России фестивалями

Праздничные мероприятия ко Дню России пройдут 12 июня на трех площадках Сергиева Посада. В программе — молодежный фестиваль, мотошоу и открытие театрального фестиваля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подготовку к празднованию Дня России обсудили на расширенном оперативном совещании администрации Сергиево-Посадского округа. Основные события развернутся на трех центральных площадках города.

С 15:00 в Пожарном переулке стартует молодежный фестиваль «Мой город». Для жителей и гостей подготовят мастер-классы, выступления музыкальных и хореографических коллективов. Атмосферу поддержат диджеи, также организуют лаундж-зоны для отдыха.

В 17:00 программу продолжит показательное шоу «Мотофристайл». Профессиональные спортсмены выполнят сложные трюки на мотоциклах и квадроциклах. В рамках фестиваля выступит чемпион мира и России по битбоксу Вахтанг. Мотошоу проведут в 12 муниципалитетах Подмосковья при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

В 19:00 праздничный день завершит открытие театрального фестиваля «У Троицы». На сцене «Театрального Ковчега в Дубраве» зрителям представят премьеру спектакля «Волки и овцы».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.