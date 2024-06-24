В Сергиево-Посадском округе отметили праздник Святой Троицы

В Сергиевом Посаде в честь праздника Святой Троицы народные гуляния прошли на 3 площадках: Блинной горе, Дороге к храму и улице Карла Маркса. Жителей и гостей города встречали украшенные алыми лентами ветви деревьев, яркие народные костюмы, аромат свежеиспеченных блинов, народные песни и более полусотни мастеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На улице Карла Маркса местный предприниматель угощала посетителей блинами собственного приготовления. На площадке испекли более 2 тысяч блинчиков. Возле дороги у храма любой желающий мог приобщиться к гончарному искусству или смастерить мягкую куклу. Блинная гора стала одной из точек притяжения для любителей музыки и танцев», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве добавили, что ремесленники проводили мастер-классы по изготовлению матрешек, украшений из стекла, деревянных и вязанных игрушек. Кафе «Жюли» угощало гостей праздника ароматными блинами. А в Доме художника была представлена выставка-ярмарка под открытым небом. Весь город был пропитан праздничной атмосферой.

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