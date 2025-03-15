В Сергиево-Посадском округе открылась выставка православного фотографа

Выставка фотографий священника Игоря Палкина «Потомки и наследники святых» открылась в Сергиево-Посадском музее-заповеднике, сообщили в пресс-службе округа.

Игорь Палкин — известный православный фотограф, он руководит фотослужбой Патриарха Московского и всея Руси, а также служит в храме святой великомученицы Татианы при МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Невозможно спутать творческий почерк отца Игоря. Бог создал реальность и нас призвал к творчеству, мы сотворцы. Отец Игорь — мастер, который может увидеть дары Божьи и запечатлеть в своём искусстве», — сказал протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храма мученицы Татианы при МГУ им. М. В. Ломоносова.

Это первая фотовыставка священника в стенах музея, и она удивляет зрителей оригинальным форматом — работы напечатаны на деревянных досках.

В главном корпусе музея представлено 40 фоторабот, среди которых — портреты духовенства, монахов и мирян. Одна из самых заметных работ — фотография Патриарха Кирилла с портретом своего дедушки Василия Гундяева, который пострадал за веру и провёл в тюрьмах в общей сложности 18 лет.

Также привлекает внимание фото телеведущего Николая Дроздова, запечатлённого в Храме Христа Спасителя. Он склонился над мощами своего родственника святителя Филарета Московского.

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