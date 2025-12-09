В Сергиево-Посадком округе парк Победы подготовил музыкально-кукольное представление

В парке Победы на этой неделе ждут интересные мероприятия. По вторникам и четвергам с 15:00 до 16:00 проводятся литературные викторины и физкультразминки. В субботу утром — детская игровая программа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главные события пройдут в выходные. С 12:00 начнутся костюмированные шествия Дедов Морозов, хороводы и выступления оркестров. Затем зрители увидят спектакль «Конек-Горбунок», музыкально-кукольное представление «Ну, ЕЛКА, погоди!» и примут участие в интерактивных программах.

Финальной точкой станут приход Деда Мороза и Снегурочки, зажжение огней на главной елке и вручение наград победителям конкурса новогодних поделок. Завершит праздник общий хоровод и музыкальный сюрприз от Деда Мороза.

Таким образом, неделя в парке Победы — это отличная возможность отдохнуть всей семьей, повеселиться и создать приятные воспоминания о наступающем празднике. Каждый сможет найти себе занятие по душе и ощутить дух настоящей зимней сказки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.