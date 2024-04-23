В Серебряных Прудах пройдет открытый конкурс «Серебряные звездочки»

В Серебряных Прудах в школе искусств им. П. Н. Новикова состоится открытый конкурс юных талантов «Серебряные звездочки», передает пресс-служба администрации городского округа.

Юные солисты и творческие коллективы городского округа Серебряные-Пруды, а так же других округов Подмосковья и соседних областей подготовили много красивых песен и танцев.

Конкурс проходит в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет; от 11 до 14 лет; от 15 до 17 лет.

Оценивать юных талантов конкурса будет компетентное жюри.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.