В селе Шубино округа Домодедово выявлен объектов культурного наследия

сегодня в 13:08

Главным управлением культурного наследия Московской области в перечень выявленных объектов культурного наследия включен объект «Культурный слой с. Шубино (западный участок), XVII–XIX вв.», расположенный в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект культурного наследия «Культурный слой с. Шубино (западный участок), XVII–XIX вв.» представляет ценность для изучения истории заселения и хозяйственного освоения территории Русской Равнины в XVII–XIX вв.

Археологические предметы представлены фрагментами костей животных, изделиями и фрагментами изделий из железа, цветных металлов, стекла и керамических сосудов XVII–XIX вв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.