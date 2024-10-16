В Щелковском парке 19 октября состоится конное представление

19 октября в Щелковском парке культуры и отдыха состоится конное представление «Как щелковские дали на поэта повлияли». Мероприятие приурочено к 210-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут выступления коллектива «Конный театр» городского дома культуры «Заречный» при участии артистов Русской кавалерийской школы «Гусар». Зрители увидят котильон, прыжки строем, пешую и конную рубку, бой султанчиков и другие номера в исполнении профессионалов, а также узнают, почему Лермонтов был гусаром и об особых местах в Щелковском городском округе, хранящих память о поэте.

Во время антрактов желающие смогут принять участие в мастер-классах по пешей рубке и посмотреть выставку старинных орудий. В завершении представления у посетителей будет возможность сделать фотографии с конями и гусарами.

Имя Лермонтова тесно связано с Подмосковьем. Здесь он гостил и проводил юные годы в имениях Середниково, Петрищево, Никольское-Тимонино.

Начало представления в 15:00. Вход свободный. 0+

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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