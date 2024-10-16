23 октября в Щелковском историко-художественном музее состоится спектакль «Вся жизнь — дуэль», который посвящен 210-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Это театральное исследование, представленное любительским театром «Атмосфера», позволяет приоткрыть завесу тайны одной из любовных историй из юности великого поэта.

Двенадцать лирических посланий, адресованных неизвестной Н. Ф. И., легли в основу драматического романа, разворачивающегося в окрестностях Щелково. О нем и повествуют герои спектакля: Радость, Негодование, Любопытство и Ностальгия. Они пытаются проникнуть в суть этого захватывающего сюжета.

15 октября 2024 года ценители русской литературы отметили 210-летие великого русского поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841). Он прожил всего 27 лет, тринадцать из которых было отведено на творчество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.