В Щелкове завершился второй сезон молодежного фестиваля «Sound Сквер»

В городском округе Щелково завершился фестиваль «Sound Сквер», в рамках которого каждый вечер пятницы артисты Щелковского театра и его гости на сцене в Театральном сквере дарили зрителям яркие эмоции, живую музыку, любимые песни и заводные танцы. Каждую неделю звучали песни разных жанров, которые приходили послушать как взрослые, так и дети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открывали и закрывали сезон традиционно музыканты и солисты Щелковского эстрадно-духового оркестра. «Там где клен шумит», «Гранитный камушек» — эти и другие песни заставляли гостей разного возраста улыбнуться и потанцевать.

Заряд эмоций подарила уже хорошо известная поклонникам Щелковского театра группа Муха «ТэКаЦуха». Ее солисты делились своей энергией со зрителями так, что устоять было невозможно. В рамках фестиваля выступали самые разные коллективы. Например, кавер-группа stupid-cupid, участники которой в обычной жизни трудятся рабочими мастерами-инженерами. Только гитарист Евгений Кузин профессионально занимается музыкой и преподает в музыкальной школе. Но это не мешает им после работы заниматься любимым делом и дарить живую музыку людям.

Также на сцену в театральном сквере выходили София Царева и Moscow-band, «Витамин С», певец и блогер Влад Кудинов и многие другие.

Щелковский театр подготовил насыщенную программу и на предстоящий сезон, так что скучать не придется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.