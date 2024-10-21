В Щелкове состоялся семинар-форум «Развитие библиотек Подмосковья»

Ранее в библиотеке № 3 округа Щелково состоялся семинар, посвященный развитию библиотек Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В ходе семинара обсуждались стратегия и тенденции развития библиотек Подмосковья, а также был представлен опыт российских и подмосковных библиотек по актуализации своих ресурсов и созданию ярких и востребованных культурных проектов.

Гостями и участниками встречи стали руководители органов управления культурой муниципальных образований Московской области, председатели профсоюзных организаций и профсоюзный актив, руководители и сотрудники муниципальных библиотек Московской области.

Заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков напомнил об истории изменений библиотек региона за последнее десятилетие, аспектах модернизации библиотечной сети. Он также обозначил характеристики современного спроса в сфере культуры и тенденции его развития.

«С 2020 года, благодаря нацпроекту „Культура“, библиотеки получили на развитие материально-технической базы свыше 200 млн рублей. Еще 300 млн рублей выделено на модернизацию подмосковных библиотек по региональной программе, рассчитанной до 2027 года. С 2020 года кратно увеличилось финансирование на ремонт библиотек из муниципальных бюджетов. Полный или частичный ремонт за это время провели 98 библиотек. Выросли и показатели работы по подготовке профессиональных кадров. Если с 2014 по 2019 год образовательные программы окончили 302 библиотекаря, то только за последние 4 года обучение прошли более 2 тысяч человек», — отметил Олег Дядьков.

Внедрение системного расписание помогло кратно увеличить количество мероприятий в библиотеках, а запуск цифрового сервиса «МОё Подмосковье» позволил в 2024 году представить фонды всех библиотек Подмосковья в едином региональном электронном каталоге.

Особое внимание выступающие уделили анализу современных тенденций и спроса в сфере культуры. Определяя ключевые ориентиры для развития деятельности библиотек, Олег Дядьков предложил опираться на главные тренды современности: непрерывное обучение, искусственный интеллект, гибкость и адаптивность и содержание Указа Президента РФ № 809, где сформулированы основные цели и задачи государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

Главный редактор журнала «Современная библиотека» и генеральный директор одноименного издательского консалтингового центра Любовь Казаченкова поделилась примерами успешных проектов библиотек из разных регионов России, которым удалось создать новый формат для продвижения и популяризации традиционных библиотечных ресурсов — книг и знаний.

Директор Коломенской городской библиотечной системы Елена Генералова рассказала об опыте разработки проектов коломенских библиотек в сфере культурного наследия и креативных индустрий, которые уже преобразили не только культурное пространство города, но стали примером успешной работы для библиотек всей страны.

Итоги семинару подвела директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко, которая обозначила главные препятствия на пути развития библиотек Подмосковья и способы их преодоления.

Неформальная часть программы семинара включала знакомство с обновленным пространством щелковской библиотеки № 3, модернизированной благодаря нацпроекту «Культура». Участников семинара-форума познакомили с выставкой современных цифровых технологий для библиотечной работы и знаковыми проектами библиотек Коломны: «Ароматная карта Коломны», «Мячковский лук» и «Лажечников и Ко».

Семинар-форум «Развитие библиотек Подмосковья» организован министерством культуры и туризма Московской области, Общероссийским профессиональным союзом работников культуры и Московской губернской универсальной библиотекой.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.