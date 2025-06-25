В Щелкове прошла необычная театральная постановка, посвященная Дню памяти и скорби

Театральная постановка на набережной Серафима Саровского в Щелкове позволила каждому, кто воскресным вечером здесь оказался, взглянуть в глаза поколению, которое навечно осталось молодым, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Идея постановки ко Дню памяти и скорби родилась за короткие 2 недели. Но в результате получилась не просто программа, а целый спектакль. Авторы сценария Светлана Гераничева, Татьяна Михайлова, а также автор и режиссёр проекта Анастасия Гребенникова намеренно отошли от шаблонных программ с датами и историческими справками.

«Захотелось показать время до того, как этот день настал. Показать этих людей живыми, радостными — какими они был до войны. Поэтому наша программа разделена на несколько частей, и первая названа „мир“. Она посвящена поколению 20-летних девчонок, мальчишек, которые не ожидали того, как сложится их жизнь», — поделилась Анастасия Гребенникова — режиссёр, руководитель любительского театра «Атмосфера».

В постановке истории простых советских людей переплетаются с музыкой и танцами военных лет. А необычное прочтение любимых песен Виктора Цоя в исполнении ансамбля «Притяжение» с замиранием слушали даже дети. Актёры любительского театра «Атмосфера „не просто играли, а буквально жили на импровизированной сцене под открытым небом.

Представление получило огромный отклик у зрителей. «Замечательно, что вот это всё происходит. Что показывают не только нам, взрослым, показывают больше для детей — чтобы они понимали и воспринимали, как это было, как на самом деле всё это пережили наши отцы, деды, прадеды», — поблагодарил организаторов казначей Казачьего Хутора Щелковский Михаил Кулачков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.