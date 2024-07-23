В Щелкове пройдет очередное выступление в рамках фестиваля «Саунд Сквер»

В эту пятницу на открытой сцене в театральном сквере выступит JASILAST — молодой исполнитель яркой электронной и этнической музыки.

Также на сцену выйдет рок-группа «Купол». Их выступление было отменено из-за непогоды несколько недель назад, но в этот раз пусть все состоится.

«Саунд Сквер» — это открытый молодежный многожанровый музыкальный фестиваль, который стартовал в Щелкове в 2024 году. В рамках фестиваля каждую пятницу на территории сквера театрально-концертного центра «Щелковский театр» выступала одна из групп. Таким образом, за лето молодые коллективы могут проявить себя и продемонстрировать мастерство в различных музыкальных направлениях: от классики до рока, от джаза до арт-хауса

Дата проведения: 26 июля, начало в 20:00.

Место проведения: Сцена в сквере ТКЦ «Щелковский театр», улица Фабричная, дом 1А.

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