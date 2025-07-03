В Щелкове пройдет музыкальный фестиваль «Sound Сквер»

В городском округе Щелково каждую пятницу проходит музыкальный фестиваль «Sound Сквер», в рамках которого для жителей округа бесплатно выступают музыкальные коллективы. На прошлой неделе в рамках фестиваля на сцене выступала группа «Иньянь» — под музыкальные композиции танцевали и дети, и старшее поколение. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В июле живым исполнением популярных хитов порадуют следующие музыканты:

4 июля — София Царева и Москоубенд;

11 июля — группа «Витамин С»;

18 июля — группа Hamish;

25 июля — группа «Море».

Мероприятия проходит по пятницам на территории Театрального сквера, расположенного по адресу: г. Щелково, ул. Фабричная, 1А. Начало в 20:00, вход свободный. Также Щелковский театр приглашает детей на увлекательную игровую программу, которая проходит каждую субботу в 16:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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