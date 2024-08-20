В Щелкове продолжается фестиваль «Саунд Сквер»

В эту пятницу в Театральном сквере состоится выступление духового оркестра и солистов Театрально-концертного центра «Щелковский театр», передает пресс-служба администрации городского округа.

Посетители услышат главные хиты из концертных программ оркестра: джаз, классику и рок.

Вход свободный.

Место: сцена в сквере ТКЦ «Щелковский театр» (ул. Фабричная, д. 1, лит. А).

«Саунд Сквер» — это первый многожанровый музыкальный фестиваль молодых исполнителей, который проходит в Щелкове. Программа фестиваля включает выступления в разных музыкальных направлениях — от классики до рока, от джаза до арт-хауса. Организаторы: Театрально-концертный центр «Щелковский театр». Многожанровый музыкальный фестиваль «Саунд Сквер» проходит каждую пятницу на протяжении всего лета.

Начало в 20:00 .

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