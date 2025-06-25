В Щелкове 29 июня пройдет выставка охотничьих собак

В городском округе Щелково 29 июня пройдет Щелковская районная выставка охотничьих собак. Данная выставка является важнейшим племенным мероприятием и проводится ежегодно с целью определения качества и оценки поголовья охотничьих собак, показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства, и обмена опытом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в рамках выставки будут выявлены и отмечены владельцы лучших племенных собак, а все желающие смогут получить рекомендации по подготовке к участию в Московской областной выставке.

Открытие выставки состоится в 10:00, регистрация рингов начнется с 8:30. Экспертами ринга выступят эксперты 2 и 3-й категории по породам спаниелей из Рязани, Москвы и Красногорска.

Добровольный взнос для участия в мероприятии составляет 1000 рублей за первую собаку, и 700 рублей за вторую либо последующих. Электронная регистрация доступна по ссылке.

Мероприятие пройдет вблизи ж/д станции Воронок, точная локация отмечена на карте по указанной ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.