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В Щелковском историко-художественном музее 26 апреля начнется выставка живописи «Усадьбе Голицыных — 200 лет». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На экспозиции представят свыше 30 живописных и графических работ владельцев этого дома — художников династии Левенцевых-Секрет. Произведения посвящены усадьбе, ее истории, ее обитателям и Сергиеву Посаду, городу, с которым она неразрывно связана.

Выставка продлится до 8 июня 2024 года. Подробности можно узнать на сайте музея.

Экспозиция музея проходит на двух этажах здания. Среди многочисленных экспонатов музея можно увидеть коллекции археологии, флоры и фауны, этнографии, документов, а также личные вещи, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны, редкие книги, предметы графики и живописи, скульптуры.

Также в музее проводятся выставки живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и размещаются временные экспозиции музея.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.