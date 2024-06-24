В Щелкове 25 июня стартует выставка «Красота родной земли»

В Щелковском историко-художественном музее 25 июня откроется выставка живописи Артема Адибекова «Красота родной земли». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

На выставке представлены более 20 произведений, написанных в жанре пейзажа. Концепция экспозиции подразумевает любовь к родной природе.

Художник Артем Адибеков работает в традиционной манере русской реалистической живописи. Он воссоздает на полотнах виды средней полосы России, а также южные пейзажи с яркими красками солнца и моря.

Выставка завершится 3 августа 2024 года. Подробности — на главном туристическом портале Подмосковья.

Экспозиция музея проходит на двух этажах здания. Среди многочисленных экспонатов музея можно увидеть коллекции археологии, флоры и фауны, этнографии, документов, а также личные вещи, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны, редкие книги, предметы графики и живописи, скульптуры. Также в музее проводятся выставки живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и размещаются временные экспозиции музея.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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