В Щелкове 14 июня состоится фестиваль многожанровой музыки

В Московской области в театрально-концертном центре «Щелковский театр» 14 июня начнется фестиваль молодых исполнителей «Саунд Сквер», об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Свое творчество на фестивале представят 13 молодых коллективов. Они продемонстрируют свое мастерство в разных музыкальных направлениях. Посетители программы смогут насладиться разными жанрами музыки — от джаза до арт-хауса.

Первые концерты пройдут 14 июня в 20:00. Перед зрителями выступят Загорянская детская школа искусств и коллектив «Арт Надежда». Концертные программы будут проходить на базе «Щелковского театра» каждую пятницу. С анонсами предстоящих выступлений можно ознакомиться на сайте центра. 6+

В постоянном репертуаре театра можно увидеть большой выбор спектаклей разных жанров для разных возрастных категорий. Это комедии и драматические спектакли для взрослых, детские спектакли и интерактивы, спектакли и театрализованные постановки для школьников разных возрастов.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.