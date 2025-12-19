В Салехарде пройдет выставка коллажей об истории Ямала

В Салехарде на выставке коллажей покажут, как выглядит Ямал

В Салехарде в резиденции «Полярис» 17 января откроется выставка коллажей арт-лаборатории. Как сообщила куратор проекта Татьяна Макарова на пресс-конференции «Север-Пресса» , темой экспозиции станет история Ямала.

«Мы представим выставку. Надеюсь, соберется максимальное количество участников коллажной лаборатории для того, чтобы со зрителями поделиться мыслями в свободном формате. Будем ждать итоговые каталоги по выставке», — рассказала она.

В декабре 20 участников, как школьников, так и взрослых, занимались созданием коллажей, вдохновленных историческими событиями Ямала и личным опытом, связанным с регионом. В работах использовался широкий спектр материалов, от декоративных элементов, таких как блестки и бусины, до профессиональной дизайнерской бумаги.

Жителям Севера в период новогодних праздников предлагается насыщенная программа культурных мероприятий, включающая в себя в том числе и творческие мастер-классы.

